За цей час українці більш ніж вдвічі збільшили споживання біорозкладних пакетів.

За рік дії урядового рішення щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети українці зменшили їх використання на 40-90% та більш ніж вдвічі збільшили споживання біорозкладних пакетів.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає прес-служба міністерства.

"Рішення уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат - українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів", - цитує Кудіна прес-служба Мінекономіки.

Відео дня

За його словами, зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулось в умовах зростання цін їх закупівлі, що сприяло створенню необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів. А також простимулювало цих виробників до модернізації виробничих і технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, і в кінцевому результаті призвело до зростання їх продажу.

Використання пласткових пакетів в Україні: деталі

Мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів були запроваджені з 1 лютого 2022 року з метою зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів та обмеження їх розповсюдження. А також для створення умов для покращення стану екологічної безпеки внаслідок поступового зменшення обсягів відходів у вигляді використаних пластикових пакетів.