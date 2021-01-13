Вчені займуться власним аналізом атмосферних процесів.

Національний антарктичний науковий центр разом з 30 науковими організаціями світу моделюватимуть зміни клімату в Антарктиді й Арктиці.

Про це йдеться у повідомленні центру у Facebook.

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Українці працюватимуть разом науковцями зі США, Британії, Нідерландів, Фінляндії, Норвегії, Німеччини, Китаю тощо. Міжнародний проект обійдеться у майже 8 мільйонів євро, в Україну надійде 132 тисячі євро.

Полярники будуть, зокрема, вивчати динаміку атмосферних процесів, танення льодовиків, підвищення рівня та закиснення океану, що впливає на формування регіонального полярного клімату.

Дослідження допоможе науковцям моделювати різні сценарії змін полярного клімату, що насамперед залежать від людської діяльності.

У межах проекту центр протягом 4 років надаватиме кліматичні дані з «Академіка Вернадського» і займеться власним аналізом атмосферних процесів.

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Автор: УНІАН