Одне з дитинчат цього сезону вже померло після зіткнення з судном.

У 2020-2021 роках зникаючі північні гладкі кити народили 17 дитинчат. Це найкращий результат з 2015 року.

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Попри хороший результат, загибель китів від зіткнень з судами та в рибальських снастях перевищує народжуваність. Одне з дитинчат цього сезону вже померло після зіткнення з судном.

Північні гладкі кити належать до числа найрідкісніших морських ссавців. Вони мешкали по всій Північній Атлантиці, але в епоху китобійного промислу були майже повністю винищені.

Мораторій на видобуток китів дозволив їм відновити популяцію до приблизно 500 особин. Однак новонароджені дитинчата не можуть компенсувати спад популяції.

В результаті чисельність північних гладких китів скоротилася до приблизно 360 особин. Вид отримав статус такого, що знаходиться на межі повного зникнення. Біологи вважають, що він може вимерти протягом ста років.

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Автор: Людмила Жерновська