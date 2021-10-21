На шляху до нової домівки гіпопотаму довелося здолати понад дві тисячі кілометрів.

В Одесі вперше за роки незалежності з'явився бегемот. Дворічного гіпопотама на ім'я Нільсен привезли з німецького Кельна

ТСН вдалося першій побачити майже півтонного хлопчика. Для міста це фактично історична подія, бо востаннє така тварина тут мешкала майже сорок років тому.

На шляху до нової домівки гіпопотаму довелося здолати понад дві тисячі кілометрів, але для Нільсена в Одесі є всі умови – підлога з підігрівом +25 і вода у басейні не холодніша +18.

Хлопчик нині важить 400 кілограмів. Та за рік поважчає утричі. Для цього йому підготували спеціальний раціон – щодня по 10 кілограмів свіжого сіна. І стільки ж соковитих овочів.

В зоопарку кажуть, тварина молода, але їй почали вже шукати пару, аби колись побачити потомство.

Нагадаємо, у травні в київському зоопарку поповнення у родині великих і рогатих – там народився бізон.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Прядко