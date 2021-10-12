У браконьєрів вилучили понад 200 кілограмів риби, гумовий човен і понад 490 метрів сіток.

В Одеській області затримали двох браконьєрів, які наловили кефалі на 1 млн грн.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, викрили браконьєрів на Тузлівських лиманах поліцейські та прикордонники.

Чоловіки, віком 50-ти та 44-х років, на озері Курудіол біля села Новомихайлівка займалися незаконним рибним промислом. Обидва – жителі Білгород-Дністровського району області. У них вилучили понад 200 кілограмів риби, гумовий човен і понад 490 метрів сіток.

За попередніми підрахунками фахівців, браконьєри завдали державі збитків на суму майже 1 млн 750 грн.

Відомості за фактом незаконного зайняття рибним промислом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів збільшив штрафи за незаконний вилов риби - в десятки і навіть сотні разів, залежно від виду риби. Зокрема, за незаконний вилов карася тепер доведеться заплатити 1581 грн (замість 17), окуня – 162 грн (замість 17 грн), краснопірки - 1564 грн (замість 68 грн), щуки - 3468 грн (замість 340), сома - 5117 грн (замість 425), рака - 3332 (замість 25 грн).

Автор: Лариса Козова