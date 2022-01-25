Гіпопотами відрізняються дуже широким вокальним спектром - вони здатні хрюкати, ревіти, пищати і гарчати. Але про те, як саме вони спілкуються між собою, відомо мало.

Про те, що бегемоти - істоти досить галасливі, було відомо завжди: їхній рев лунає на великих відстанях над річками і озерами, де вони мешкають. Але до недавнього часу вчені не розуміли, що саме означають сигнали, які подають один одному ці тварини.

Тепер вчені, що вивчають поведінку бегемотів в одному з природних заповідників Африки, з'ясували, що гіпопотами здатні за видаваними звуками відрізняти друзів від ворогів, і навіть розпізнавати певні особини, передає Бі-бі-сі.

"У їхньому кличі є інформація про особу тієї чи іншої особини, так що вони володіють унікальними голосами, і можуть по них впізнавати один одного, - пояснив керівник наукової групи професор Ніколя Матевон з Університету Сент-Етьєна у Франції. - Ця здатність допомагає підтримувати соціальні зв'язки між особинами".

Матевон, який раніше вивчав голоси різних тварин, у тому числі леопардів і гієн, сказав, що гіпопотами відрізняються дуже широким вокальним спектром - вони здатні хрюкати, ревіти, пищати і гарчати. Але про те, як саме вони спілкуються між собою, відомо дуже небагато.

Щоб вивчити "мову бегемотів", французькі вчені записували звуки, які видавали тварини, що мешкають в природному заповіднику Мапуту в Мозамбіку.

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Їм вже було відомо, що найпоширенішим і гучним сигналом бегемотів є їх гарчання - його можна почути на відстані до одного кілометра. В ході експерименту вони за допомогою акустичних систем відтворювали записаний раніше рик, щоб зрозуміти, як на нього відреагують інші гіпопотами.

Виявилося, що по звуку голосу тварини можуть розпізнавати своїх друзів, сусідів і незнайомців. Вчені навіть припускають, що бегемоти здатні не тільки виявляти незнайомих їм тварин, а й упізнавати по звуку голосу певних особин - хоча повної впевненості в цьому поки немає.

І хоча на перший погляд бегемоти були повністю зайняті собою і без особливої мети прохолоджувалися у воді, при перших же звуках інших гіпопотамів вони проявляли явний інтерес. На голос незнайомих їм тварин вони реагували більш агресивно: швидко видавали гучні і частіші звуки і мітили територію за допомогою розсіювання екскрементів.

За словами професора Матевона, людям важливо вивчити мову бегемотів, щоб навчитися уникати конфліктів з ними.

Це також необхідно для збереження цих тварин, оскільки вчені іноді переселяють гіпопотамів з одного місця в інше, щоб підтримати здоров'я тієї чи іншої популяції. У таких випадках, можливо, вдасться заздалегідь привчити приймаючих бегемотів до голосу чужинців, програючи їм записи гіпопотамів, які повинні до них незабаром приєднатися.

Бегемоти поки не вважаються зникаючим видом, проте їх популяція швидко скорочується. Крім того, через гіпопотамів гинуть сотні людей.

За даними журналу National Geographic, щорічно бегемоти вбивають в Африці близько 500 осіб, що робить їх найнебезпечнішим для нас ссавцям (хоча м'яса бегемоти, як правило, не їдять). Для порівняння - жертвами левів зазвичай стає майже вдвічі менше людей.

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