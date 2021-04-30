Переселити 600-кілограмового бегемотика допомогли лише хитрощі.

У зоопарку Київської області 5-річного бегемота Хіполіта перевели до нового сучасного вольєра.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

У новому прихистку є глибокий басейн і навіть підлога з підігрівом.

Хіполіт так прижився на своєму тимчасовому обійсті, що нізащо не хотів переїжджати на нове місце. Тому переселити 600-кілограмового бегемотика допомогли лише хитрощі: Хіполіт зайшов у причіп після двох днів "витримки на збідненому раціоні". Тепер бегемот майже не вилазить із води, а коли стомлюється - примощується в кутку і відпочиває в товаристві сомів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора