У Дніпропетровській області рятувальники дістали з пожежі совеня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Facebook.
30-го березня рятувальники прибули на ліквідацію чергової пожежі сухостою на відкритій території поблизу селища Лобойківка, Петриківського району.
Під час гасіння вогню вони помітили в палаючих чагарниках мале совеня.
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«Вогнеборці дістали його зі смертоносної пастки, але зі щемом у серці помітили, що крила пташеня пошкоджені полум'ям. Рятувальники забрали пірнате маля до пожежно-рятувальної частини на час його реабілітації», - йдеться у повідомленні.
Рятувальники закликають всіх бути гуманними та утриматися від випалювання сухої рослинності.
«Це прояв егоїзму та безсердечності до живих створінь, які живуть поряд із нами і мають таке ж право на існування, як і кожен із нас!» - наголосили у ДСНС.
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