Рятувальники закликають всіх бути гуманними та утриматися від випалювання сухої рослинності.

У Дніпропетровській області рятувальники дістали з пожежі совеня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Facebook.

30-го березня рятувальники прибули на ліквідацію чергової пожежі сухостою на відкритій території поблизу селища Лобойківка, Петриківського району.

Під час гасіння вогню вони помітили в палаючих чагарниках мале совеня.

Читайте такожРятувальники з Дніпра прихистили цуценя, якого витягли з пастки (фото)

«Вогнеборці дістали його зі смертоносної пастки, але зі щемом у серці помітили, що крила пташеня пошкоджені полум'ям. Рятувальники забрали пірнате маля до пожежно-рятувальної частини на час його реабілітації», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають всіх бути гуманними та утриматися від випалювання сухої рослинності.

«Це прояв егоїзму та безсердечності до живих створінь, які живуть поряд із нами і мають таке ж право на існування, як і кожен із нас!» - наголосили у ДСНС.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко