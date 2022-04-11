Село Демидів (Вишгородський район, Київська область) досі перебуває під загрозою затоплення через зруйновану окупантами дамбу.
Днями фотокореспондент УНІАН побував в районі Демидова і зафіксував підтоплені будинки в селі.
Як повідомляв УНІАН, з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року в Демидові Київської області відбувалися активні бойові дії.
19 березня стало відомо, що Демидов опинився під загрозою затоплення через зруйновану дамбу, яка перешкоджала надходженню води у річку Ірпінь з Київського водосховища.
1 квітня стало відомо, що ЗСУ звільнили 28 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині, включаючи Демидів.
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