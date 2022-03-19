Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу.

У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на місцевих жителів.

Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня.

За словами очевидців, на річці залишилось 1-2 м до рівня асфальтованого покриття в селі Демидів, яке тимчасово захоплене окупантами. Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг та підвалів і практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів.

Водночас, як свідчать фото, вода вже "стоїть" у подвір'ях людей.

"Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу", – додають люди.

Нагадаємо, 19 березня проводиться евакуація з найнебезпечніших міст Київської області до столиці, після чого біженці зможуть виїхати зі столиці поїздами.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович розповів, коли закінчиться активна фаза війни, а українці зможуть повернутися по домівках.

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