Деякі з них були захоплені з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів на Поліському та Сіверському напрямках. Частина з них були тимчасово окуповані ще з початку повномасштабного вторгнення.

Про результати роботи українських захисників розповів Генштаб ЗСУ в новому інформаційному зведенні на своїй офіційній сторінці на Facebook.

На Поліському напрямку Збройним силам України вдалося встановити контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна. Всього вийшло 15 сіл і селищ.

Схожими результатами ЗСУ відзначилися і на Сіверському напрямку. До списку звільнених населених пунктів увійшли Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка. На цьому напрямку українські захисники звільнили від окупантів 13 сіл і селищ. Разом виходить 28 — рекордний результат для ЗСУ з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Росія відводить частину своїх військ з Чернігівщини та Київщини, щоб перекинути їх на Донбас. Про це повідомляли як у Генштабі, так і в британській розвідці.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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