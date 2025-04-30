Знімок нагадує оптичну ілюзію.

В одну з фотопасток Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника потрапила зграя вовків.

На сторінці заповідника у соціальній мережі Facebook знімку дали назву "Уроки маскування", оскільки вовки майстерно зливаються з ландшафтом. Фахівці зазначають, що це типово для таких хижаків - колір їхньої шерсті часто відповідає місцям, де вони мешкають:

"Наприклад, у пустельних вовків забарвлення з рудим відтінком, у тундрових - білим, а у лісових варіюється від світло-сірого, сіро-бурого до чорного".

Інші тварини Чорнобильського заповідника

Як повідомляв УНІАН, нещодавно працівники заповідника провели маршрутні обліки копитних та виявили зростання чисельності коней Пржевальського та оленя шляхетного.

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Цього ж року вони виявили на території заповідника американську норку. Повідомляється, що ця тварина є доволі агресивною, тому може витісняти місцеві види.

За словами очільника Державного агентства з управління зоною відчуження Григорія Іщенка, на цій території немає "мутантів", однак є дуже слабкі тварини, в яких відбуваються мутації.

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