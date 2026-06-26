Персики перед вихідними подешевшали майже вдвічі: які ціни на фрукти зараз

Українські персики свіжого завозу значно соковитіші за імпортні.

Середня ціна на персики від українських виробників на ринку впала зі 120 до 70 гривень за кілограм, або майже вдвічі, за два дні. Про це повідомляє "Столичний ринок".

Загалом фрукт пропонують від 50 до 90 гривень за кілограм. Водночас вартість імпортних персиків значно дорожча і коливається від 100 до 170 грн/кг. Середня ціна складає 110 грн/кг.

На ринку розповіли, що український персик значно соковитіший і переважає імпортний фрукт за якістю. Суттєвому зниженню ціни сприяв масовий завоз персику з Одеси, кажуть оглядачі ринку.

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Окрім персика, активно завозять і українські абрикоси. Ціна на них, втім, дещо зросла – з 70 до 80 грн/кг. Розкид цін на абрикоси сягає від 60 до 110 грн/кг. Присутня пропозиція і іспанських та турецьких абрикосів – по 120 та 90 грн/кг відповідно.

Крім персиків та абрикосів, на ринку також доволі багато черешні. Українська ягода коштує в середньому 120 грн/кг, а завезена з-за кордону – 150 грн/кг. Імпортна черешня з 23 червня подешевшала на 30 гривень.

"Заїхало багато черешні з Нікополю і з Молдови. Темна, хрустка, солодка – такої раніше не було", – зазначають оглядачі.

На ринку також з’явилися перші азербайджанські кавуни.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

В Україні активно дешевшає молода картопля. За попередній тиждень овоч втратив понад 20% вартості. Падіння ціни на картоплю могло б бути більш значним, якби її не підігрівав гарний попит на цю продукцію. За очікуваннями, вартість овочу знижуватиметься і надалі.

В Україні також шостий тиждень поспіль дешевшають помідори. Водночас вартість капусти нового врожаю почала зростати через період своєрідного міжсезоння в збиранні овочу. Надалі молода капуста також має здешевшати.

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