В Україні дешевшають помідори, а капуста дорожчає: скільки коштує кілограм овочів

Водночас вартість капусти нового врожаю почала зростати.

Гуртові ціни на помідори від українських тепличних комбінатів продовжують знижуватися. В кінці минулого тижня томати відпускали по 70-110 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж за сім днів до того, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Здешевшання помідорів пов’язане із сезонним збільшенням пропозиції овочу, зокрема початком масової реалізації томатів з літніх теплиць. Таку тенденцію стабільно спостерігають в Україні щороку у другій половині червня.

При цьому рік тому тепличний томат в Україні продавали в середньому на 23% дешевше, ніж у поточному сезоні, оскільки тоді ціни на місцеві овочі знижувалися суттєвіше, ніж зараз.

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Водночас аналітики EastFruit фіксують здорожчання на внутрішньому ринку молодої капусти. Так, на сьогоднішній день білокачанна капуста коштує 12–20 грн/кг, що в середньому на 52% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Капуста на ринку дорожчає внаслідок скорочення пропозиції в період міжсезоння. Сезон збирання капусти ранніх сортів у господарствах добігає кінця, тоді як масове збирання середніх і середньопізніх сортів овочу ще не почалося. При цьому попит на капусту залишається відносно стабільним.

З урахуванням зростання вартості молодої капусти, ціни на овоч вже в середньому на 20% вищі, ніж наприкінці червня минулого року. Як тільки виробники масово розпочнуть збирання врожаю капусти середніх сортів – капуста має знову подешевшати.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що овочі в Україні вже восени можуть додати до 15% вартості. Ціни на м’ясо, за прогнозами фахівця, можуть зрости до 20%, тоді як загальне здорожчання хліба за рік складе 25%.

Заступниця генеральної директорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас зазначила, що споживання молочних продуктів в Україні традиційно зменшується влітку, тому магазини продаватимуть цю групу товарів з акційними знижками. Найбільше це стосуватиметься продуктів з високим вмістом жиру, як масло та сметана.

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