В Україні активно дешевшає молода картопля: які ціни зараз

За прогнозами, вартість овочу знижуватиметься і надалі.

Гуртові ціни на молоду картоплю в Україні опустилися до 20–30 грн/кг, що в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Здешевшання картоплі нового врожаю пояснюється збільшенням пропозиції овочу від місцевих господарств. При цьому картопля могла б здешевшати ще сильніше, якби не високий попит з боку покупців.

За таких умов вартість картоплі вже в середньому на 10% нижча, ніж за аналогічний період минулого року. За прогнозами, ціни на молоду картоплю продовжать знижуватися і надалі, оскільки пропозиція овочу з кожним днем збільшуватиметься.

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Щодо цін на картоплю врожаю 2026 року на ринку, то зараз середня ціна кілограма становить 30 гривень, а пропонують її в діапазоні від 14 до 45 грн/кг, йдеться на сайті "Столичного ринку". За 10 днів молода картопля здешевшала майже вполовину – раніше нею торгували по 50 грн/кг.

Ціни на молоду картоплю в супермаркетах України

В Сільпо картопля молода з Єгипту коштує 48,4 грн/кг.

Українську молоду картоплю в Varus продають по 34,9 гривні за кілограм.

Картоплю молоду з Азербайджану відпускають по 28,59 грн/кг по акції замість 34,89 грн/кг в АТБ.

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Хоча в Україні шостий тиждень поспіль дешевшають помідори, ціна на них в минулому сезоні була в середньому на 23% нижча, ніж зараз. Водночас вартість капусти нового врожаю почала зростати через період своєрідного міжсезоння в збиранні овочу.

Загалом овочі в Україні вже восени можуть додати до 15% вартості, кажуть експерти. Ціни на м’ясо, за прогнозами, можуть зрости до 20%, тоді як загальне здорожчання хліба за рік складе 25%.

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