Огірок суттєво подорожчав, а дині – подешевшали: які ціни на овочі та фрукти зараз

За тиждень зросла вартість більшості овочей.

Гуртові ціни на огірки зросли мінімум в два рази на минулому тижні. Овоч почали продавати в діапазоні 20-50 грн/кг проти попередніх 8-25 грн/кг, повідомляють оглядачі порталу EastFruit.

Розкид цін на помідори також розширився в сторону зростання – з 30-40 до 30-60 грн/кг. Цвітна капуста додала в вартості від 10 гривень – з 48-52 до 58-65 грн/кг.

За тиждень здорожчали також кабачок – з 20-27 до 23-30 грн/кг, баклажан – з 20-28 до 23-30 грн/кг та часник – з 45-130 до 70-150 грн/кг. Початок кукурудзи здешевшав в півтора раза – з 9-12 до 6-8 грн/шт.

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Зменшився розкид гуртових цін на картоплю – з 9-28 до 12-20 грн/кг. Серед інших овочів борщового набору подешевшав буряк – з 11-14 до 9-11 грн/кг та ріпчаста цибуля – з 20-25 до 17-20 грн/кг. А от білокачанна капуста, навпаки, здорожчала – з 15-20 до 18-22 грн/кг.

Серед баштанних 3 гривні втратила в ціні диня – з 18-28 до 15-25 грн/кг, тоді як кавун додав в гурті 2 гривні – з 7-10 до 9-12 грн/кг. За тиждень також подорожчали лохина – з 140-180 до 170-210 грн/кг, груша – з 30-50 до 40-75 грн/кг та абрикос – з 40-75 до 55-80 грн/кг.

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Щодо роздрібних цін, то на продуктових ярмарках огірки сильно здорожчали. Водночас помірно знизилися ціни на помідори і відчутно здешевшав солодкий перець.

На столичних ярмарках почали активно пропонувати херсонські кавуни. Ціни на них суттєво впали проти минулого року – до 19 грн/кг, в порівнянні з минулорічними 20-40 грн/кг. Продавці пояснюють це кращим врожаєм цього літа.

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