Молоко пастеризоване жирністю 2,5%-2,6% в плівці коштує в середньому 46,41 гривні за кілограм.

Наприкінці минулого місяця в Україні мало місце незначне зниження цін на основні молочні продукти. Про це повідомляють фахівці Асоціації виробників молока.

Так, молоко пастеризоване жирністю 2,5%-2,6% в плівці коштує в середньому 46,41 гривні за кілограм. Це на 1% менше, якщо порівнювати з попереднім місяцем і на 25% більше у порівнянні із минулорічним показником.

На 1% відносно попереднього місяця знизились ціни на кефір жирністю 2,5% в пластиковій пляшці – тепер він коштує в середньому 74,76 гривні за кілограм.

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Ціни на кефір жирністю 2,5% в тетрапак зменшилися на 2%, водночас вершкове масло "‎Люстдорф"‎ жирністю 72,5% в 180-грамовій упаковці коштує на 9% дешевше відносно попереднього місяця.

Причиною зменшення цін називають надлишок молока-сировини та зниження закупівельних цін. Ще одним фактором стало зростання частки імпортних сирів на українському ринку – як повідомляється, частка імпортних сирів на ринку вже досягла 47%.

Фахівці нагадують про відновлення європейських мит та квот на аграрну продукцію з України. Це може викликати скорочення експорту молочних продуктів з нашої країни до ЄС, а також зниження закупівельних цін. Варто сказати, що приблизно 30% вітчизняного молока постачають на експорт як готову продукцію.

Якщо Євросоюз не буде поширювати пільги на біржові товари з нашої країни, то українські експортери, які постачають вершкове масло, а також сухе знежирене та згущене молоко можуть не вписатися в квоти.

В умовах, коли споживання молочної продукції на внутрішньому ринку скорочується, накопичені надлишки можуть вплинути на ціни на молочні товари. Водночас суттєвого зниження цін очікувати не варто, адже пікові обсяги виробництва молока-сировини в Україні вже минули.

"‎З червня очікується скорочення обсягів надою під впливом підвищення температури повітря і зниження лактації у корів, що має сприяти ціновій стабілізації", ‎– зазначають в Асоціації виробників молока.

Також варто сказати, що спека може призвести до зростання витрат на електроенергію та обслуговування холодильників, що також позначиться на цінах на молочні товари.

Ціни на продукти в Україні ‎– останні новини

На минулому тижні УНІАН повідомив про зростання цін на картоплю врожаю минулого року. Фахівці пояснюють подорожчання скороченням пропозиції овочу. При цьому попит на картоплю залишається на доволі високому рівні.

Нагадаємо також, що на початку місяця повідомлялося про здешевлення ранніх овочів. Так, виробники були вимушені знизити ціни на огірки, оскільки суттєво збільшилась пропозиція. Також спостерігалося здешевлення ранньої капусти, буряка та моркви.

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