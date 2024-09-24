В Україні виробники переписали ціни на продукти: що подорожчало найбільше

Зазначається, що зростання оптових цін впливає на роздрібні не моментально.

У серпні поточного року оптові ціни в Україні у виробників промислової продукції зросли на 31,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ціни на внутрішньому ринку зросли на 35%, за межами країни - на 6,7%.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на молочні продукти - на 17,8%, зокрема всередині України - на 16,7%, а на м'ясо та м'ясні продукти - на 16,4%, зокрема всередині країни - на 16,4%.

При цьому ціни на хліб, хлібобулочні вироби подорожчали на 9,2%, зокрема на внутрішньому українському ринку на 9,3%, а за межами країни - 6,9%.

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Крім того, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 10,5%, зокрема в межах України - на 10,8%, за межі України - на 9,2%.

Водночас ціни на цукор впали за рік на 10,3%.

Варто зазначити, що оптові ціни впливають на споживчі не моментально, на це необхідно кілька місяців.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на низку овочів в Україні минулого тижня значно зросли. На ситуацію вплинули погодні умови та сезонні чинники.

Крім того, ціни на вершкове масло в Україні зростають на тлі подорожчання продукту в Європі. Якщо в зовнішній торгівлі незабаром можна очікувати обвалу цін, то на внутрішньому ринку продукт лише дорожчатиме.

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