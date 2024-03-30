Основною причиною зниження цін на буряк є сезонне збільшення пропозиції на ринку.

З початку нинішнього тижня буряк в Україні подешевшав у середньому на 10%. Так, наразі основні угоди з продажу столового буряка укладаються в діапазоні 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), залежно від якості та обсягу партії, що поставляється, повідомляє EastFruit.

Зазначається, що основною причиною зниження цін на ці коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції на ринку. Також тиск на ціни чинив досить низький попит на продукцію з боку роздрібних мереж і оптових компаній.

Проте експерти відмічають, що наразі ціни на столові буряки в Україні в середньому у 2 рази вищі, ніж наприкінці березня 2023 року.

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При цьому низка фермерів упевнені, що знижувальний ціновий тренд у даному сегменті є тимчасовим явищем, тому що на ринку відчувається дефіцит якісної продукції, оскільки запаси столових буряків у господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися.

Ціни на овочі в Україні

21 березня повідомлялося, що ціни на картоплю в Україні зменшились в середньому на 12% і варіювались у середу в діапазоні 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг).

30 березня голова громадської організації "Українська аграрна асамблея" Олександр Гапон заявив, що після того, як в Україні розпочнеться ґрунтове вирощування, яке є конкурентом тепличному вирощуванню, в Україні розпочнеться зниження ціни на огірки.

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