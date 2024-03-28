На ринку помітно збільшилася пропозиція продукції з місцевих господарств.

Цього тижня, що почався з 25 березня, в Україні спостерігається чергове зниження цін на моркву. Так, продукція з місцевих господарств надходить у продаж по 6-10 грн/кг ($0,15-0,25/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж тижнем раніше, повідомляє EastFruit.

Зазначається, що на ринку помітно збільшилася пропозиція товару з місцевих господарств, що призвело до загального зниження споживчого попиту і негативно позначилося на темпах реалізації.

Так, господарства, які раніше утримувалися від продажів, зараз активно розпродають наявні обсяги. Водночас досить високою залишається пропозиція некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни на якісну продукцію.

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Наразі ціни на моркву в Україні вже в середньому на 75% нижчі, ніж наприкінці березня минулого року. При цьому виробники зазначали, що, якщо найближчим часом ситуація на ринку не зміниться, вони будуть готові знижувати ціни на ці коренеплоди й далі з метою збільшення темпів збуту.

Ціни на овочі

З початку поточного тижня, з 18 березня, на внутрішньому ринку України продавці змогли дещо підвищити ціну на помідори. Така цінова тенденція пов’язана зі скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини на фоні зниження обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови.

Ціни на картоплю в країні зменшились в середньому на 12% і варіювались у середу в діапазоні 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг). Причиною такої динаміки аналітики називають масове надходження на український ринок з початку тижня імпортної картоплі нового врожаю.

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