Імпортні томати на українському ринку коштують у середньому у 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці січня 2022 року.

В Україні перебої з постачанням томатів призвели до збільшення їхньої вартості.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, основним постачальником тепличної продукції на український ринок у цей час року виступає Туреччина, але останні кілька тижнів там відзначалися несприятливі погодні умови, що призвело до істотного зменшення поставок тепличних овочів на зовнішні ринки.

Зокрема, вже зараз імпортні томати надходять у продаж по 65-73 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Основною причиною подорожчання, за словами продавців, є те, що пропозиція тепличних томатів на українському ринку скоротилася до мінімуму. Більшість тепличних комбінатів вже повністю завершили реалізацію овочів попереднього обороту. Водночас попит на цю продукцію залишається стабільно високим.

Багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті – тимчасове явище. Вони не виключають, що вже з середини лютого відпускні ціни в даному сегменті почнуть знижуватися, після того, як більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок з новим оборотом тепличних овочів.

Разом з тим сьогодні імпортні томати на українському ринку коштують у середньому у 1,5 раза дорожче, ніж наприкінці січня 2022 року.

Подорожчання продуків в Україні: основні цифри

В Україні за 11 місяців повномасштабної війни вартість борщу зросла на 21,22%, до майже 100 грн. Всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну, а найбільше зросла вартість м’яса – на 63,67%.

Ціна на моркву в Україні серйозно зросла внаслідок скорочення пропозиції на ринку. Зараз моркву місцеві виробники пропонують на продаж по 20-25 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За даними Державної служби статистики, ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому виросли майже на 23%. Зростання споживчих цін на овочі становило 68,5%, рибу та продукти з риби – на 30,3%, хліб і хлібопродукти – на 29,7%. Ціни на харчові продукти в цілому зросли на 27,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби – на 17,4%.