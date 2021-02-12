Попит імпортерів залишається низьким через занадто високі ціни на соняшникову олію.

Експортні котирування на сиру соняшникову олію з України виросли до рівня в $1300 за тонну FOB, що стало новим 4-річним максимумом.

Про це повідомляє Refinitiv Agriculture.

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Поштовхом для зростання цін стало зміцнення котирувань на інші олії обмежена пропозиція масла.

Ціни пропозицій з постачання олії в період лютий-березень перевищують $1300 за тонну на базисі FOB.

При цьому попит імпортерів залишається низьким через занадто високі ціни на соняшникову олію.

За період жовтень–лютий поточного сезону 2020/21 року експорт соняшникової олії з України досяг майже 2,1 млн т у порівнянні з 1,9 млн тонн за аналогічний період, показують дані торгових потоків Refinitiv Trade Flows.

Згідно зі статистичними даними, урожай соняшнику в Україні у 2020 році скоротився до 13,1 млн т проти 15,2 млн т у 2019 році.

Україна та імпорт продовольства з країн ЄС

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні 2019 року (22,2 млрд дол.), а імпорт зріс на 14% (до 6,5 млрд дол.).

За підсумками 2020 року Україна скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 млрд євро.

Україна за підсумками 2020 року імпортувала з країн Євросоюзу продовольства на суму 3,5 млрд дол., що на 13,4% більше, ніж у 2019 році (3,1 млрд дол.).

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Автор: Олена Коваленко