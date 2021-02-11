Минулого року Україна імпортувала з ЄС продукції на суму 3,5 млрд дол., а частка ЄС у загальному імпорті продовольства досягла 51,6%.

Україна за підсумками 2020 року імпортувала з країн Євросоюзу продовольства на суму 3,5 млрд дол., що на 13,4% більше, ніж у 2019 році (3,1 млрд дол.).

Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру»Інститут аграрної економіки".

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В цілому за підсумками 2020 року Україна імпортувала агропродукції на суму 6,9 млрд дол., що також на 13% більше, ніж роком раніше.

«Минулого року країни-члени ЄС посилили свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції в Україну. Вартість поставок з Європи збільшилася з 3,13 млрд дол. у 2019 році до 3,55 млрд дол. торік. Частка європейських країн перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 51,6%»,- йдеться в повідомленні.

Відзначається, що починаючи з 2017 року перше місце в рейтингу основних постачальників в Україну утримує Польща. Торік імпорт з Польщі склав 828 млн дол., що на чверть перевищило показник 2019 року.

Крім неї, великими постачальниками стали: Німеччина (504 млн дол.), Італія(498 млн дол.), Туреччина(485 млн дол.), США (300 млн дол.), Франція (296 млн дол.).

У структурі імпорту традиційно домінують такі групи продуктів: плоди, ягоди та горіхи (795 млн дол.), риба та ракоподібні(680 млн дол.), алкогольні та безалкогольні напої(587 млн дол.), тютюнові вироби(557 млн дол.), різні харчові продукти(485 млн дол.), какао-боби і шоколад (376 млн дол.), Насіння олійних культур(319 млн дол.).

"Ці продукти сформували минулого року 55% вартості імпорту агропродукції в Україну», - наголошується в повідомленні.

Що цьому передувало

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, експорт агропродукції з України за підсумками 2020 року залишився майже на рівні попереднього року (22,2 млрд дол.), а імпорт зріс на 14% (до 6,5 млрд дол.).

Крім того, Україна за підсумками 2020 року скоротила експорт агропродовольчої продукції в країни Євросоюзу на 10,8% – до 6,53 млрд євро.

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Автор: Ганна Нагорна