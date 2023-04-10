Також у відомстві запевнили, що після потепління подешевшають і огірки.

Ціни на курячі яйця після Великодніх свят знизяться на третину. Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

За його словами, після Великодніх свят ціна на курячі яйця почне знижуватись.

"Ми наразі бачимо, що це буде від 20 до 40% в залежності від того, якою буде подальша ситуація на ринку кормів. Поки можна розраховувати, що мінімум на третину вони здешевшають", - сказав він.

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На відміну від яєць виробництво курячого м’яса не так сильно постраждало від війни, тому, на думку чиновника, ціни на курятину більше не зростатимуть.

"Найближчим часом також прогнозується стабільна ситуація, як з точки зору об’ємів виробництва, так і цін. Жодних удорожчань чи дефіциту не передбачається", - сказав замміністра.

Висоцький також запевнив, що після потепління огірки не коштуватимуть сотні гривень, їх ціна буде вимірюватись у кілька десятків гривень.

Цінова ситуація в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, індекс інфляції в Україні сповільнився у лютому до 24,9% у річному вимірі. Найбільше за рік подорожчали харчові продукти – на 31,8%. Зокрема, ціни на яйця зросли на 80%, фрукти – на 75%, овочі – на 36%.

Перед Великодніми святами українські тепличні комбінати вчергове підвищують відпускні ціни на огірки. Наразі українські тепличники готові відвантажувати гладкий огірок не дешевше 115-130 грн/кг, ціна на горбкуватий огірок варіюється в межах 140-160 грн/кг.

За минулий рік вартість Великоднього кошика збільшилася на чверть. Традиційний набір на сім’ю з чотирьох осіб обійдеться трохи більше 1200 гривень.

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