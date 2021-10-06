У США ціни на бавовну в США зросли до максимальних рівнів за останні 10 років.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
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Ціни зросли на 18% на тлі зростаючого попиту з боку Китаю. Ціна досягла $1,05 за фунт, що було максимумом, встановленим у вересні 2011 року.
За даними Міністерства сільського господарства США, обсяг експортних поставок бавовни з США в Китай з початку маркетингового року (1 серпня) на 83% перевищують показники за той же час минулого року.
Згідно з прогнозом відомства, споживання бавовни в КНР в поточному маркетинговому році зросте приблизно на чверть і досягне 8,9 млн т.
США і заборона на ввезення одягу з бавовни:
У 2020 році президент США Дональд Трамп заборонив ввезення в країну одягу та інших виробів з бавовни з Синьцзян-Уйгурського автономного району КНР.
Дане рішення ґрунтувалося на тому, що продукція могла виготовлятися з використанням примусової праці уйгурів.
Разом з тим американські компанії можуть імпортувати бавовняну продукцію, вироблену в Китаї, якщо бавовна була вирощена за межами країни.