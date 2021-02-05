Україна зібрала третій чи четвертий за величиною врожай зернових за увесь час незалежності.

На Україну чекає новий експортний рекорд зернових. За результатами цього маркетингового року наша країна отримає більше доходу від експорту, ніж минулого.

Читайте такожЛіван відкрив свій ринок для української молочної продукціїПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Українську зернову асоціацію.

Зазначається, що глобальної проблеми з врожайністю минулого року не було. Тому наша країна зібрала третій чи четвертий за величиною врожай зернових за увесь час незалежності. А оскільки ціни не знижуються, то Україна отримає прибуток не менший, ніж минулоріч.

Нагадаємо, водночас у Державній фіскальній службі зазначили, що експорт зернових з України зменшився. За 2020/2021 маркетинговий рік експорт склав близько 29 мільйонів тонн. А це на 21% менше за торішній показник.

Що цьому передувало

Україна за обсягом постачання зернових культур стала другим експортером у світі. Попереду лише Сполучені Штати.

За даними Міністерства сільського господарства США у 2019/2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла друге місце за обсягом поставок ячменя, четверте - кукурудзи, п'яте - пшениці.

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Автор: УНІАН