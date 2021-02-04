Ціни на продовольство в січні зросли на 4,3% в порівнянні з груднем 2020 року.

Ціни на продовольство у світі в січні 2021 року зросли на 4,3% в порівнянні з груднем 2020 року, і, таким чином, цей показник, зростання якого триває восьмий місяць поспіль, досяг найвищого середньомісячного значення з липня 2014 року.

Читайте такожВ Україні підняли зарплати в агросекторі: кому та скільки платятьПро це йдеться в повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Згідно з повідомленням, це зростання обумовлене в першу чергу значним підвищенням цін на цукор, зернові та рослинні олії. Ціни на м'ясо і молочну продукцію також зросли, але меншою мірою.

Зокрема, в січні світові ціни на цукор зросли на 8,1% в порівнянні з попереднім місяцем і досягли найвищого рівня з травня 2017 року.

"Підвищення цін було головним чином викликане побоюваннями у зв'язку зі скороченням загальносвітової пропозиції в сезоні 2020-2021 років в результаті погіршення перспектив на урожай в Європейському Союзі, Російської Федерації та Таїланді й більш посушливої, ніж зазвичай, погоди в Південній Америці", - пояснюють у ФАО.

Зернові за останній місяць у світі подорожчали на 7,1%, при цьому зростання триває сьомий місяць поспіль. Різко зросли міжнародні ціни на кукурудзу: у порівнянні з груднем вони підвищилися на 11,2%, а в порівнянні з січнем 2020 року – на 42,3%.

Рослинні олії в січні у порівнянні з груднем подорожчали на 5,8%, молочна продукція – на 1,6%, А м'ясо – на 1%. При цьому в ФАО зазначили, що світові ціни на м'ясо в січні 2021 року виявилися на 7,3% нижче в порівнянні з січнем 2020 року.

Що цьому передувало

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН прогнозує скорочення виробництва і споживання риби та тропічних фруктів у світі через пандемію коронавірусу.

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Автор: Ганна Нагорна