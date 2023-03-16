За підсумками року війни продажі продовольчих товарів скоротилися на 2,4%.

Падіння роздрібних продаж в Росії у 2022 році торкнулося всіх груп товарів повсякденного попиту, крім однієї - алкоголю.

До такого висновку прийшли аналітики NielsenIQ, проаналізувавши споживчі уподобання росіян, пише видання The Moscow Times.

За підсумками року війни продажі продовольчих товарів скоротилися на 2,4% у фізичному вираженні, а непродовольчих на 5,8%.

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При цьому обсяги реалізації алкоголю зросли не тільки в грошах (на 11,2%), але і в літрах (на 0,7%). Різко зріс попит на міцний алкоголь: продажі горілки збільшилися на 2,4%, бренді - на 7,6%, джина - на 41%.

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