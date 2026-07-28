Дешевше 10 гривень за кілограм: на ринку обвалилися ціни на кавуни

Пропозиція кавуна на ринку зростає ледь не щодня.

Гуртові та роздрібні ціни на кавуни на ринку продовжують падати. Так, зранку у вівторок, 28 липня, великі партії кавуна можна було купити за 8 грн/кг, тоді як роздрібні ціни напередодні складали 12 грн/кг, повідомляють оглядачі Столичного ринку.

"Великий гурт – це ті, що перекупають одразу фурою. Це гуртовики, які можуть поставити багато точок у Києві та Київщині. Вони викупають одразу фуру – сьогодні ціна була 8-9 грн/кг. Більш дрібний гурт – від 100 кілограм – коштує від 10 до 12 грн/кг в залежності від калібру та сорту", – йдеться в огляді.

При цьому роздрібна ціна на кавун на ринку напередодні становила 12-13 грн/кг, кажуть оглядачі.

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Зазначається, що на Столичному ринку в цьому сезоні сформовано найбільший торговий майданчик саме під кавуни.

Щодо львівського ринку "Шувар", то тут кавун продають в середньому по 18 гривень за кілограм. За вихідні ціна плоду опустилася з 22,5 грн/кг, свідчить статистика ринку.

В цьому році кавун у Львові почали продавати за більш високою ціною, ніж в 2025-му, проте і дешевшав плід більш активно. Рік тому кавун на "Шуварі" коштував 17 грн/кг.

Різниця вартості кавуна в Києві та Львові пояснюється тим, що основні виробничі потужності баштанних в Україні знаходяться на півдні. Тож поки в столиці є попит – кавун везтимуть здебільшого сюди за рахунок вдвічі коротшого логістичного плеча.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

В Україні на минулому тижні активно дорожчали овочі борщового набору. Найбільше зросли ціни на картоплю та ріпчасту цибулю, також подорожчали помідори та огірки. А от значно дешевше почали торгувати солодким перцем та баклажанами.

В сегменті ягід найбільше здешевшала лохина. Тільки з початку липня її вартість опустилася ледь не втричі – в середньому з 400 до 135 грн/кг. Ще наприкінці червня ягоду продавали по 600 грн/кг.

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