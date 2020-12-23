Водночас пом'якшення карантину і відновлення споживчого попиту в третьому кварталі сприяли зростанню торгівлі.

Урожай зернових 2020 року, який виявився нижче прогнозів і гірше показника 2019 року, негативно позначився на ВВП України в третьому кварталі року і збереже негативний вплив на ВВП країни в четвертому кварталі цього року.

Читайте такожВ Україні сповільнилося падіння ВВП - МінекономікиПро це йдеться в коментарі Національного банку.

"У розрізі видів діяльності в III кварталі 2020 року спостерігалося пожвавлення у всіх секторах економіки, хоча лише деякі з них збільшили виробництво, якщо порівнювати з минулим роком. Значний внесок у падіння ВВП зберігало сільське господарство через гірший врожай цього року", - йдеться в коментарі.

При цьому ключовим фактором падіння ВВП у третьому кварталі залишалося подальше скорочення інвестицій в українську економіку.

Водночас пом'якшення карантину і відновлення споживчого попиту сприяли зростанню торгівлі, а також сповільнили падіння доданої вартості в секторі послуг. Позитивну динаміку продемонстрували готельний та ресторанний бізнес, сфери мистецтва, спорту та розваг, а також сектор операцій з нерухомим майном.

За прогнозом НБУ, в четвертому кварталі 2020 року погіршення епідемічної ситуації та посилення карантину будуть стримувати відновлення економіки. Нацбанк прогнозує погіршення споживчих настроїв і ділових очікувань.

"Значний внесок у падіння ВВП збереже сільське господарство. Водночас певним компенсатором може стати подальше пом'якшення фіскальної політики та збільшення витрат бюджету на соціальну підтримку, медицину і дорожню інфраструктуру", - йдеться в коментарі.

Що цьому передувало

За даними Державної служби статистики, падіння ВВП України в третьому кварталі 2020 року сповільнилося до 3,5% стосовно аналогічного періоду 2019 року.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, урожай зернових у 2020 році становив 65,4 мільйона тонн зернових, що майже на 7 мільйонів тонн менше, ніж у 2019 році.

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Автор: Ганна Нагорна