Коли саме пройде нарада поки невідомо.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) збереться на нараду, щоб обговорити стратегії протидії новому, більш заразному штаму коронавірусу, який виявили у Великобританії.

Читайте такожУ Великій Британії виявили новий різновид коронавірусу: може бути заразнішим на 70%Про це заявив глава ВООЗ в Європі Ханс Клюге. При цьому дати зустрічі він не назвав.

"Обмеження поїздок для стримування поширення є правильним кроком, поки у нас не буде більш точної інформації. Однак шляхи забезпечення товарами першої необхідності населення мають бути відкритими", - написав Клюге в Twitter, закликавши до посилення профілактичних заходів.

Крім цього, ВООЗ закликає не панікувати через новий штам коронавірусу. Там заявили, що це певний етап розвитку вірусу, і похвалили Британію за виявлення мутації, передає ТСН.

У заяві ВООЗ повторила, що поки недостатньо інформації, щоб визначити, чи може новий штам вплинути на ефективність вакцини.

Новий вид коронавірус: що відомо

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня вводиться новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це насправді означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим ніж відомий вченим варіант.

20 грудня Бельгія, Нідерланди, Італія, Австрія і Німеччина тимчасово скасували всі авіарейси з Великобританії.

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Автор: УНІАН