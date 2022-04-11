Нині транспортне відомство Литви опрацьовує питання відправлення найближчим часом тестового потяга з України об’ємом 2 тис. тонн.

Уряд Литви сприятиме розширенню експорту агропродукції з України.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, дане питання обговорили міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навікас з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським під час зустрічі в Києві.

Зазначається, що основною темою перемовин було використання логістичних можливостей Литви для експорту українських зернових на традиційні ринки збуту української аграрної продукції в Африці, Азії та на Близькому Сході.

Навікас повідомив, що нині транспортне відомство Литви опрацьовує питання відправлення найближчим часом тестового потяга з України об’ємом 2 тис. тонн, що є вочевидь недостатнім, натомість стане першим кроком для реалізації глобального проекту.

Разом з тим, литовська сторона запевнила у надані всебічної підтримки Україні щодо її євроінтеграційних прагнень. У цьому контексті Навікас наголосив, що він особисто буде сприяти проведенню консультацій з європейськими колегами щодо надання методичної допомоги у пришвидшеному проходженні необхідних процедур для вступу України в ЄС, зокрема у сфері сільського господарства.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України в умовах війни намагається наростити експорт агропродукції до 1,5 млн тонн у місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: