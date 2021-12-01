Фахівці Одеської регіональної державної лабораторії виявили перевищення вмісту нітратів у ввезених кабачках з Туреччини.
Про це йдеться у повідомленні Держспоживслужби.
Завдяки лабораторному аналізу вдалося встановити порушення у складі імпортованих овочів з двох партій вантажу.
Йдеться про:
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- 15 900 кг турецьких кабачків TEKASYA TARIM URN.NIC.LIMIT ED SIRKETI KANATLI MAH.4SK PARK, імпортер – ТОВ "Алекс-Компані";
- 1650 кг свіжих турецьких кабачків SAD TARIM SANAYI VE TICARET LTD. STI GUVENLIK MAH. 281 SOKAK SERT APT.NO.5/1, MURATPASA, ANTALALYA, імпортер – ТОВ "АМБРА ЛОГІСТИК".
Фахівці допускають, що відповідна продукція могла опинитися в обігу. У разі її виявлення громадян просять інформувати територіальний орган обласної Держпродспоживслужби.
Операторів ринку, які могли реалізовувати кабачки, просять вилучити продукцію з обігу і протягом двох робочих днів письмово інформувати відповідні органи.
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