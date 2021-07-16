Врожайність зернових культур цьогоріч вища, ніж у 2019 році, коли Україна зібрала найбільший в історії врожай.

В Україні за першу половину липня намолотили 5,5 млн тонн зерна нового врожаю. Аграрії, за показниками врожайності, цього року йдуть на рекорд.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Аграрії всіх областей України розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Збір проведено на площі 1,3 млн га (9% до прогнозу) при врожайності 41,6 ц/га, намолочено більше 5,5 млн тонн зерна нового врожаю", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, вже зібрано понад четверть всього прогнозованого ячменю (2,9 млн тонн) та десяту частину озимої пшениці (2,5 млн тонн).

В міністерстві зазначили, що лідерами по обмолоту є аграрії Херсонщини, які зібрали зерно з більш як половини площі області.

Читайте такожВосени в Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільшеЯк відмітив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон, урожайність полів цього року значно вища, ніж в 2019 році, коли аграрії зібрали найбільший за часи незалежності України врожай – 75 млн тонн.

"Рекордний врожай зерна цього сезону підтверджує урожайність по першому мільйону тонн – 37 ц/га цьогоріч проти урожайності 31 ц/га 2019 року, в якому був встановлений рекорд в 75 млн тонн зерна. І це при тому, що урожайність в 37 ц/га сформована переважно збором площ на Херсонщині районами, де все ж були порівняно гірші погодні умови", – розповів Сластьон.

За даними Мінагрополітики, в деяких областях урожайність зернових культур перевищує 50 ц/га, а саме в господарствах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Черкаської областей.

Урожай зернових в 2020 році становив 65,4 млн тонн зернових, що майже на 7 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки прогнозує врожай зернових культур в Україні в 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Також аграрії вже розповіли, що на ринках України з'явилися перші кавуни ранніх сортів. Врожай баштану майже втричі дорожчий, аніж у минулому році.

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Автор: Ганна Нагорна