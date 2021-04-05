До 1 квітня аграрії засіяли яровими культурами 310 тис.га, або 4% до прогнозу.

Станом на 1 квітня до посіву ярих культур приступили аграрії 16 областей України, крім Дніпропетровської, Житомирської, Львівської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської та Чернігівської.

Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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На звітну дату яровими культурами засіяно 310 тис.га, або 4% до прогнозу в 7,52 млн га. з них пшениці посіяно 13,58 тис. га, або 8% до прогнозу; ячменю — 226,11 тис. га, або 16% до прогнозу; вівса — 5,71 тис. га, або 3% до прогнозу; гороху — 65,16 тис. га, або 28% до прогнозу.

Лідерами з посіву ярих зернових і зернобобових культур є Запорізька (59,4 тис.га), Одеська (50,3 тис. га) і Миколаївська (34,24 тис. га) області.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна