З січня 2020 року по вересень 2021 року ціни на хліб вже зросли на 35%.

Ціни на хліб в Україні найближчим часом зростуть. Вартість батонів та інших хлібобулочних виробів виросте на 10-15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на нараді Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку на тему: "Цінова ситуація на ринку борошна та хліба в Україні".

"Можу констатувати, що з січня 2020 року по вересень 2021 ціни на хліб зросли, і такий ріст складає близько 35%", - сказала представниця Асоціації рітейлерів України Наталія Петрівська.

За словами директора Фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики Баграта Ахіджанова, зростання цін на пальне, мінеральні добрива, запчастини та на інші складові собівартості пшениці призведе до зміни вартості борошна, а врешті й хлібобулочних виробів.

Своєю чергою перший заступник міністра економіки Денис Кудін зазначив, що на вартість збіжжя в Україні впливають також ціни на світовому ринку.

Читайте такожБорщ став дорогим задоволенням: як змінилися ціни на овочі"Оскільки Україна повністю інтегрована в продовольчі світові ринки, то динаміка цін на внутрішньому ринку буде відповідати динаміці світових біржових цін і ф’ючерсів на зерно", - сказав Кудін.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з початку року суттєво зросли ціни на цукор (на 29,9%, до 27,80 грн за кг) та хліб (на 14%, до 31,57 грн за кг). Окрім цього нещодавно експерти прогнозували, що якість паляниць та батонів суттєво погіршиться попри зростання їх вартості.

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Автор: Альона Кириченко