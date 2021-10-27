У 2022 році українцям доведеться витрачати на продукти більше грошей, проте натомість вони навряд чи отримають ароматний і смачний хліб.

В Україні подорожчає хліб, однак його якість зіпсується. У 2022 році українцям доведеться задовольнятися низькопробними, але дорогими виробами з борошна, які вже не будуть такими смачними та ароматними, як раніше.

Про це представники Всеукраїнської асоціації пекарів розповіли в ефірі телеканалу "Україна 24".

Подорожчання хліба, вважають експерти, обумовлено тим, що через зростання цін на світовому ринку фермери України кинулися продавати зерно за межами країни. У підсумку на батьківщині аграріїв залишається занадто мало пшениці, через що борошномелам практично немає з чим працювати.

Виробникам хліба доведеться докуповувати зерно у фермерів з інших країн, що позначиться на ціні кінцевої продукції. Крім цього, борошномели будуть змушені використовувати фуражне зерно другого і третього сортів.

Читайте такожДо 400 гривень за кілограм: в Україні злетіли ціни на яловичинуЧерез все це хліб може подорожчати на 20-30%, попри те, що його якість помітно погіршиться. За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дудченка, хліб не тільки виросте в ціні, але і втратить свій смак.

"У країні має гарантовано залишитися 3,5 млн тонн пшениці другого і третього класів. Борошно буде із заниженою хлібопекарською якістю, тобто хліб може виходити не такий пишний, не такий ароматний, та й не такий він буде смачний. Це все призведе до того, що кінцевий продукт подорожчає", - заявив Дудченко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що вже в кінці року часник буде в дефіциті та виросте в ціні.

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Автор: Поліна Кузенко