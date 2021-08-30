Ринок землі в Україні працює вже два місяці.

В Україні за два місяці роботи ринку землі найбільше сільськогосподарських земель продано в Полтавській області, а найменше - в Луганській.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив заступник міністра агрополітики та продовольства України Тарас Дзьоба.

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За його словами, станом на кінець липня українці уклали понад 10 тисяч угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення загальною площею понад 23,3 тисячі гектар. Середня кількість угод в день, становить близько 200, а середній розмір ділянки – 2 га.

"Найбільша кількість угод зафіксована в Полтавській області - укладено понад 1000 угод, і понад 2700 гектарів землі змінили своїх власників. Далі йде Харківська область, де укладено понад 600 угод на землю площею понад 2600 гектарів", - сказав заступник міністра.

При цьому, за його словами, найменше продано землі в Луганській області - лише 90 га, а також в Івано-Франківській - 77 га.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Автор: Ганна Нагорна