Торік Україна імпортувала морепродуктів на 680 млн дол., з яких третина припала на Норвегію.

За підсумками 2020 року Україна збільшила зарубіжні закупівлі риби на 5,6%, а основним експортером цієї продукції стала Норвегія.

Про це йдеться в повідомлення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

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Згідно з повідомленням, у 2020 році імпорт риби, ракоподібних і молюсків в Україну склав 680 млн дол., що на 5,6% більше, ніж у 2019 році.

Відзначається, що риба і морепродукти входять до ТОП-3 основних видів імпортованого продовольства, при цьому Україна закуповує переважно заморожену, свіжу або охолоджену рибу, рибне філе і різних ракоподібних. Найчастіше - з Європи та Північної Америки.

«Провідну позицію за вартістю поставок морепродуктів в нашу країну вже понад 15 років поспіль утримує Норвегія. У 2020 році її частка залишилася найбільш вагомою і склала 31,4%», - йдеться в повідомленні.

Значно менше частки у вартісних обсягах поставок риби та морепродуктів зайняли Ісландія (12,5%), США (10,3%), Канада (6,0%), Іспанія (4,3%), Великобританія (3,6%) і Фарерські острови (3,2%).

Що цьому передувало

Вилов риби та водних біоресурсів в Україні у 2020 році склав 76,5 тис.тонн, що на 17% менше, ніж роком раніше.

З 1 січня 2021 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та Великобританією.

Станом на 17 березня 2021 року Україна стала найбільшим експортером равликів і нішевих продуктів на ринок Великобританії.

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Автор: Ганна Нагорна