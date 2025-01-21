Тиск на ціни на цукор також чинили побоювання, що Таїланд може мати більше товару для продажу.

Ціни на цукор 20 січня впали до найнижчого рівня більш ніж за три роки, Обвал стався на тлі того, що другий за величиною виробник підсолоджувача у світі Індія дозволить експорт 1 мільйона метричних тонн цукру до кінця вересня.

Агентство Reuters повідомило, що Нью-Делі має намір дозволити експорт, щоб підтримати цукрові заводи і підняти місцеві ціни, які опинилися під тиском в останні місяці.

Хоча протягом кількох тижнів існували припущення, що експорт буде дозволено, рішення здивувало деяких трейдерів, оскільки очікується, що цього сезону виробництво вперше за вісім років виявиться нижчим за рівень споживання.

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"Новина, найімовірніше, чинитиме тиск на світові ціни", - сказав глава відділу товарних стратегій ING Уоррен Паттерсон.

Ф'ючерси на білий цукор на біржі ICE, що використовуються як світовий еталон, раніше досягли позначки 470,20 доларів за тонну, що є найнижчим показником з вересня 2021 року. Пізніше вони знизилися на 0,9% до 474,30 долара, довівши втрати за рік до більш ніж 5%.

Виробництво цукру в Індії може впасти до 27 млн тонн з 32 млн тонн торік, що нижче за річне споживання в більш ніж 29 млн тонн.

Тиск на ціни на цукор також чинили побоювання, що Таїланд може мати більше товару для продажу через припинення експорту сиропу в Китай.

Ціни на цукор у світі у 2024 році

21 серпня 2024 року стало відомо, що ціни на цукор-сирець впали до найнижчого рівня майже за два роки. Причиною падіння стали оцінки трейдерів поставок із Бразилії, де вирощується найбільше цукру.

При цьому Європейський Союз повернув мита на яйця і цукор з України через перевищення квот. Вони діятимуть з 2 липня 2024 року по 5 червня 2025 року.

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