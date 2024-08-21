Посушлива погода у найбільшого виробника викликає побоювання за решту врожаю.

Ціни на цукор-сирець впали до найнижчого рівня майже за два роки. Причиною падіння стали оцінки трейдерів щодо поставок із Бразилії, де вирощується найбільше цукру.

Видання Bloomberg пише, що найактивніший контракт впав на 2,8% до 17,52 цента за фунт у Нью-Йорку, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року. Цього місяця ф'ючерси впали приблизно на 7%, оскільки високі темпи дроблення цукрової тростини в Бразилії підвищили прогноз постачань, але комерційні гравці також стали все більше турбуватися про вплив погоди.

"З огляду на те, що температура в Бразилії зростає, а сильних дощів не спостерігається, я ставлю собі питання, чи не слідують фонди просто за динамікою і не ігнорують потенційні небезпеки другої половини збору врожаю в Бразилії", - сказав Майкл Макдугалл, керуючий директор Paragon Global Markets.

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Комерційні гравці також "бояться грати в коротку" через низький врожай у Бразилії, каже Клаудіу Ковріг, провідний аналітик Covrig Analytics.

"Виробництво цукру в Бразилії за рік випереджає минулорічні темпи, але продуктивність знизилася в другій половині місяця через суху погоду, говориться у звіті галузевої групи Unica, опублікованому наприкінці минулого тижня. Ринок очікує "якогось спаду в бразильському виробництві", - написали в понеділок аналітики ADM Investor Services.

Український цукор у Європі - останні новини

Україна за травень експортувала рекордний обсяг цукру, а це 108 тисяч тонн. При цьому до Європейського Союзу українські виробники поставили 65% від загального обсягу.

Європейський Союз повернув мита на яйця і цукор з України через перевищення квот. Вони діятимуть з 2 липня 2024 року по 5 червня 2025 року.

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