Зазначається, що мита діятимуть майже рік.

Європейський Союз повернув мита на яйця та цукор з України через перевищення квот. Вони діятимуть із 2 липня 2024 року до 5 червня 2025 року.

На сайті Генерального директорату із сільського господарства та розвитку сільських районів ЄС зазначено, що нинішній регламент безмитної торгівлі для України передбачає механізм так званого "екстреного гальмування" для окремих продуктів, зокрема яєць і цукру, який спрацьовує автоматично після досягнення середньорічного імпорту. Для яєць граничний поріг 23 188,96 тонни, а для цукру - 262 652,68 тонни.

З 1 січня по 5 червня 2025 року безмитна квота знову стане доступною, але для яєць - 9 662,07 тонни, а для цукру - 109 438,62 тонни.

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Варто зазначити, що раніше видання Financial Times повідомило, що з 28 червня ЄС має намір відновити мита на імпорт українського цукру і яєць.

Зі свого боку віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина заявила, що у ЄС немає таких планів.

"Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", - заявила вона.

Ситуація з українською агропродукцією - останні новини

Україна мала і має низку проблем з експортом агропродукції. Через війну тривалий час Чорне море було недоступне, тож більша частть експорту йшла через східний кордон. У кількох країнах почалися протести фермерів, начебто через те, що українська продукція осідає в сусідніх з Україною країнах. Найжорсткіші мітинги проходили в Польщі.

При цьому український бізнес попередили, що на нього чекає покарання за порушення правил агроекспорту в ЄС.

7 березня стало відомо, що ЄС продовжив тимчасове призупинення імпортних мит і квот на українську аграрну продукцію, але залишив за собою право відновити мита, якщо експорт птиці, яєць і цукру перевищить обсяги двох попередніх років.

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