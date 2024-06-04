Зазначається, що торік урожай цукрових буряків був непоганим.

Україна за травень ескортувала рекордний обсяг цукру, а це 108 тисяч тонн. При цьому до Європейського союзу українські виробники поставили 65% від загального обсягу

У національній асоціації виробників цукру "Укрцукор" повідомили, що лише 35% від загального обсягу Україна експортувала не в країни ЄС.

"30 травня уряд запровадив обмеження на експорт українського цукру до ЄС, але тішить те, що наші виробники відновили шляхи не тільки до Європи, а й на світовий ринок (до країн Середземномор'я, західної Африки)", - розповіла в.о. голови правління Національної асоціації цукровиків Яна Кавушевська.

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За її словами, минулий сезон для цукрових буряків був непоганим. Також експерт вважає, що цукрові буряки залишаться в топ-3 культурах за прибутковістю і можуть стати непоганою альтернативою зерновим.

Україна та ЄС - останні новини

Україна знову може експортувати зернові, що викликає у виробників з ЄС питання про конкуренцію. Однак майбутня інтеграція України до ЄС може дати можливість для блоку посилити свій вплив на світових продовольчих ринках.

Крім того, Україна є одним з основних виробників олії, але її пропозиція обмежена, через що ціни на цей продукт зростають як у Європі, так і в Україні.

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