Для судноплавних компаній, які шукають спосіб доставити українське зерно на світові ринки, варіантів стає все менше.

Напад на зерновий ангар на річці Дунай, альтернативний експортний маршрут, який став економічним рятувальним колом, ускладнює зусилля України з експорту свого зерна.

Як повідомляє The New York Times, для судноплавних компаній, які шукають спосіб доставити українське зерно на світові ринки, варіантів стає все менше, що посилює торговельну кризу, яка, як очікується, посилить тиск на світові ціни на продовольство.

Алексіс Еллендер, аналітик аналітичної компанії Kpler, заявив, що цей маршрут вважався безпечним через його близькість до Румунії, члена НАТО. "Це потенційно закриє цей маршрут", - сказав Еллендер. Крім того, можуть зрости ставки на страхування суден, що ще більше підірве здатність України експортувати зерно.

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На думку аналітиків, враховуючи вихід Росії з угоди, яка гарантувала безпечний прохід комерційних суден через Чорне море, страхові внески, ймовірно, будуть непомірно дорогими для судновласників.

Але деякі судновласники можуть ухвалити рішення заходити в українські порти навіть з підвищеним ризиком, якщо отримають гарантії від урядів Туреччини і України, вважає Йорук Ісік, аналітик консалтингової компанії Bosphorus Observer в Стамбулі.

За словами Ісіка, хоча річка Дунай вважалася більш безпечним варіантом, ніж Чорне море, існували обмеження на експорт зерна через неї через обмеження пропускної здатності портів, дублювання руху на прикордонних переходах, брак палива і пошкоджених доріг.

Річка Дунай також дрібніша, ніж Чорне море. Це означає, що для перевезення тієї ж кількості зерна, яке помістилося б на одному більшому судні, що йде через Чорне море, потрібно багато невеликих суден. "Замість одного корабля вам потрібно 20", - сказав Ісік.

Він додав, що з часом Європейський Союз міг би надати фінансування для нових залізничних ліній і споруд, щоб полегшити потік товарів через Дунай, але на це будуть потрібні роки. "Дунай ніколи не замінить чорноморські порти України", - сказав Ісік.

Удар по Дунайських портах

24 липня 2023 року ворог атакував ударними дронами портові потужності на річці Дунай в Одеській області. Було влучання в один з портів. Пошкоджені ангари з продовольством і портові крани.

Незабаром стало відомо, що саме знищили російські військові в Одеській області, завдавши удару вночі по півдню регіону. Розпочато розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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