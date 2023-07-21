Припинення вивезення зерна морем скоротить щомісячний експортний потенціал України з 7-8 млн тонн до 4 млн тонн.

Зміна маршрутів для транспортування українського зерна після виходу Росії з "зернової угоди" скоротить щомісячний експортний потенціал України в два рази, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на розрахунки аналітиків компанії Argus Media.

За їхніми даними, припинення вивезення зерна морем скоротить щомісячний експортний потенціал України з 7-8 млн тонн до 4 млн тонн, і "завдасть серйозного удару по одній з найбільших статей доходів України".

Вихід РФ з "зернової угоди" - подробиці

У понеділок 17 липня Росія заявила про вихід з "зернової угоди", зв'язавши це рішення безпосередньо з вибухами на Кримському мосту. У Москві заявили, що Україна нібито використовує зерновий коридор для ударів по об'єктах окупантів у Криму.

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Рада Безпеки ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні, присвячений в першу чергу припиненню "зернової угоди".

Президент України Володимир Зеленський доручив профільним міністерствам і військовим підготувати комплекс дій для продовження роботи "зернового коридору".

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