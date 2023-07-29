Дипломат підкреслив, що російський президент Путін обрав невірний шлях вирішення проблеми з продовольством.

Дозвіл Росії безкоштовно постачати зерно африканським країнам не допоможе подолати кризу, яку спровокував її вихід з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає агенція Ansa. "Ми наполягаємо на продовженні переговорів щодо роботи зернового коридору. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля Туреччини", – підкреслив Таяні.

Італійський дипломат заявив, що саме африканські країни платять за зупинку зернової угоди. "Шлях, запропонований Путіним, мовляв "ми дамо вам зерно безкоштовно", неправильний. Якщо ми не повернемося до угоди, ціни на зерно піднімуться", – наголосив міністр.

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Африканські країни і РФ

На саміті Росія-Африка президент РФ Володимир Путін пообіцяв в найближчі місяці безкоштовно поставити по 25-50 тис. тонн зерна шістьом африканським країнам. Зокрема, російське зерно отримають Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, ЦАР і Еритрея.

Зернова угода

Росія вийшла з зернової угоди 17 липня. Після цього окупанти почали масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів. Також у Кремлі заявили, що кораблі у Чорному морі вони вважатимуть такими, що перевозять військові вантажі.

Туреччина у свою чергу не залишає спроб повернути РФ до зернової угоди. Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що обговорить це питання з російським колегою в найближчий час.

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