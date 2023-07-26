"Маршрути солідарності" дозволяють перевозити товари через країни ЄС на баржах, залізницею, автомобільними або внутрішніми водними шляхами.

Європейський союз готовий експортувати майже всі сільськогосподарські товари України дорогами солідарності.

Таку заяву зробив комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський, зазначивши при цьому, що до того, як Росія вийшла з угоди, тим самим закривши "зерновий коридор", 60% українського експорту відвантажувалося по "коридорах солідарності", а 40% - по Чорному морю, повідомляє Sky News.

"Ми готові експортувати майже все. Це близько 4 млн тонн олійних та зернових культур на місяць, і ми досягли цього обсягу в листопаді минулого року", - сказав Войцеховський.

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Він також зазначив, що "маршрути солідарності" дозволяють перевозити товари через країни ЄС на баржах, залізницею, автомобільними або внутрішніми водними шляхами.

Ситуація із зерном

17 липня 2023 року Росія офіційно оголосила про вихід із "зернової угоди".

Агресор заявив, що Російська Федерація вийшла з "зернової угоди", тому що нібито угода не виправдала свого призначення - зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії та Латинської Америки. При цьому нібито "жодну з умов "угоди", що стосуються виведення з-під санкцій російського експорту зерна і добрив на світові ринки, виконано не було". Російський диктатор зазначив, що Москва може замістити українське зерно.

25 липня 2023 року повідомлялося про те, що вихід Росії із зернової угоди може призвести до зростання світових цін на зерно на 10-15%.

Також з'явилася інформація про те, що окупанти можуть перекрити альтернативні зернові маршрути. Для судноплавних компаній, які шукають спосіб доставити українське зерно на світові ринки, варіантів стає все менше.

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