Продукцію переважно експортують до країн Євросоюзу.

За підсумками 2023 року Україна продала на зовнішніх ринках майже 10 тис. т морозива, на 44% більше, ніж у 2022-му. Загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши 32 млн доларів. Ці показники в підсумку стали рекордними в історії України, повідомили в Українській асоціації аграрного експорту з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що морозиво переважно експортували в країни Євросоюзу, звідки отримана виручка в розмірі понад 19 млн доларів, або 60 % від вартості всього експорту.

Основні покупці українського морозива минулого року:

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Молдова – 2301 т;

Німеччина – 1909 т;

Польща – 1873 т;

Ізраїль – 963 т;

Литва – 509 т;

Чехія – 425 т.

Також українське морозиво імпортували: Ірак, США, Китай, ОАЕ, Кот-д’Івуар, Гамбія та Канадиа.

У січні-березні 2024 року Україна продала на зовнішніх ринках 2 тис. т морозива (на 23 % вище показника першого кварталу 2023 року) вартістю понад 7 млн доларів (+25 %). Знову більшість доходів спеціалізовані експортери отримують з Німеччини, Польщі та Молдови – сумарно близько 60%.

Торгівля продуктами

У квітні імпорт в Україну свинини зріс проти попереднього місяця. Всього надійшло близько 280 т свіжої, охолодженої та мороженої свинини. Притік імпортної свинини у квітні зріс у 3,5 рази проти рекордно низького березневого показника.

В лютому 2024 року Україна експортувала 8,5 тис. тонн молочних продуктів на суму 16,6 млн доларів. Порівняно до січня 2024 року натуральні обсяги експорту виросли на 22%, а грошова виручка збільшилась на 26%.

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