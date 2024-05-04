Постачання зросло у квітні, після рекордного скорочення у березні.

У квітні імпорт в Україну свинини зріс проти попереднього місяця. Всього надійшло близько 280 т свіжої, охолодженої та мороженої свинини. Про це повідомляють аналітики Асоціації "Свинарі України" з посиланням на попередні дані статистики Державної митної служби України.

"Притік імпортної свинини у квітні зріс у 3,5 рази проти рекордно низького березневого показника. На фоні тривалого блокування польського кордону, активніше надходження м’ясної сировини забезпечили поставки з Канади, звідки за квітень завезли 233 т сукупною вартістю 586 тис. дол. США", – відзначають експерти.

Зазначається, що за чотири місяці частка канадської продукції сягнула 941 тонни, або 44% сумарного імпорту, що майже учетверо поступається аналогічному показнику минулого року.

Відео дня

На думку експертів, новини щодо розблокування кордону істотного впливу на активність імпортерів м’яса та ситуацію на ринку свинини, найімовірніше, не матимуть.

"Основним драйвером для пожвавлення зовнішніх поставок завжди є економічний. Так, протягом квітня ціни на свинину в країнах ЄС, які є основними постачальниками цього виду м’яса, залишалися відносно стабільними. В Україні ж позитивна динаміка була малопомітною: середня ціна у квітні лише незначно перевищує березневі. Тож цінова привабливість європейського м’яса не зросла, а представники українських м’ясопереробних підприємств не відзначають браку сировини", – підкреслили в асоціації.

Водночас експорт свинини за підсумками січеня-квітеня склав 723,6 т чи 1,8 млн дол. США у валютному вираженні, а основним ринком збуту залишаються ОАЕ.

Ціни на продукти

Станом на кінець квітня 2024 року оптова ціна на банани в Україні за 1 кг сягнула $1,26 долара і перевищила торішній рекорд у $1,23. А роздрібні ціни коливаються від $1,7 до 1,8 за кг. Зазвичай саме в Україні найнижчі ціни на банани в регіоні, проте агресія Росії призвела до блокування портів, що різко накрутило ціни на місцевому ринку, тому що банан ввозиться тепер з портів інших країн.

На ринок України надійшли перші партії тепличного томату з місцевих комбінатів. Роком раніше сезон стартував у середньому на півтора тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: