Посіви знаходяться у переважно доброму стані, опади пішли майбутньому врожаю на користь.

У Мінагрополітики розповіли про результати посівної під час повномасштабної війни. Виявилося, що цьогоріч аграріям Україні допомагає навіть природа. Погодні умови сприяють врожаю.

Про це йдеться у результатах моніторингу, проведеному науковцями ННЦ "Інститут землеробства НААН", повідомляє Мінагрополітики.

Аграрії засіяли рослини озимих пшениці та тритикале, жита, ячменю, ріпаку, ярих пшениці, ячменю, вівса та інші культури. Усі посіви у переважно доброму стані. Погодні умови не тільки не погіршили ситуацію з посівною, вони сприяють майбутньому врожаю для українців.

"Опади, які спостерігалися протягом останнього місяця суттєво поповнили запаси вологи у ґрунті на посівах озимих і ярих культур, що покращило ріст і розвиток рослин та загальний стан посівів", - повідомили в Мінагрополітики.

Проте зараз є загроза, що опади можуть вплинути на кількість бур'янів та хвороби на полях. Для запобігання цього у Мінагрополітики радять аграріям приділяти особливу увагу фітосанітарному стану.

За даними Мінагрополітики станом на 26.05.22 р. всіма категоріями господарств посіяно:

пшениці ярої – 189,3 тис. га, у 2021 році на цю дату було посіяно 175,4 тис. га;

ячменю ярого – 928,4 тис. га, у 2021 – 1337,0 тис. га;

ріпаку ярого – 31,7 тис. га, у 2021 році – 33,2 тис. га;

вівса – 156,9 тис. га, у 2021 році – 177,9 тис. га;

гороху – 125,9 тис. га, у 2021 році – 231,1 тис. га;

гречки – 57,7 тис. га, у 2021 році – 51,3 тис. га;

проса – 41,3 тис. га, у 2021 році – 78,1 тис. га;

кукурудзи – 4405,0 тис. га, у 2021 році – 5140,1 тис. га;

буряків цукрових – 182,1 тис. га, у 2021 році – 224,7 тис. га;

соняшника – 4267,9 тис. га, у 2021 році – 6123,4 тис. га;

сої – 1151,7 тис. га. у 2021 році – 1219,2 тис. га.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українцям розповіли, як війна змінить обсяги врожаю цього року.

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